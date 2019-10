विजय शंकर ने शेयर की शर्टलेस फोटो, हो गए बुरी तरह ट्रोल

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में अंबाती रायडू की जगह चुने जाने के बाद से ऑलराउंडर विजय शंकर सुर्खियों में बने रहे हैं। 2019 के विश्व कप में जब उन्हें टीम में चुना गया तो बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ था। भारतीय चयनकर्ताओं को उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में चुना गया था, लेकिन वह चोटिल होकर स्वदेश लौट आए। उससे पहले भी वह वर्ल्ड कप में जितना खेले कुछ खास नहीं कप पाए। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पोस्ट की, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया।

विश्व कप में विजय ने अपनी पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज इमाम उल हक को आउट किया था। अपनी डेब्यू गेंद पर विकेट लेने के बाद वह तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में पहली गेंद पर विकेट ली हो। हाल ही में उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनका कायाकल्प दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कड़ी मेहनत से अच्छी बॉडी बनाई है। उन्होंने लिखा- पसीना, समय और समर्पण आपको पे करता है।

केवल वनडे में टीम इंडिया का हिस्सा रहे विजय शंकर ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। 2019 के आईपीएल में वह सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले लेकिन वह अपनी प्रतिभा के साथ न्याया नहीं कर पाए। हालांकि, उनके कुछ फैन्स उनकी इस सुपर कूल बॉडी को देखकर खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर पर मिले-जुले रिएक्शंस आए हैं।

get a tattoo you will be in the Captain's radar!! — reddy (@reddy_rf) October 15, 2019

Bhai tune cricket me talent dikhana hai bollywood me nahi — Swagshank💥 (@zZoker) October 16, 2019

So much efforts for removing the zipper? 🤷🏻‍♂️ — Pranav. (@pranavkudav) October 16, 2019

Bhai batting bhi karni padegi😁 — Talented Rohit.. 🚩 (@MaaKi_Aankh) October 16, 2019

World cup mein mushkil se 30 run banaye honge aur Chala body dikhane. — unknown (@unknownentity73) October 15, 2019

Bhai cricketing stats badhe ki nahi wo important hai — Hritik Pawar (@hritikpawar123) October 16, 2019

बता दें कि चोट से उबरने के बाद तमिलनाडु का यह स्टार ऑल राउंडर विजय हजारे ट्राफी 2019-20 में खेल रहा है। घरेलू क्रिकेट में वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सात मैचों में 28 वर्षीय विजय ने 81.75 की औसत से 327 रन बनाए हैं। उनका अधिकतम स्कोर नाबाद 91 रन है।