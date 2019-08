VIDEO: विजय शंकर TNPL में खेलने के लिए उतरे, 2 विकेट झटके

भारतीय ऑलराउंडर वियज शंकर चोट से उबरने के बाद शुक्रवार को तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में खेलने के लिए उतरे। चोटिल होने के कारण उन्हें विश्व कप में बीच से बाहर होना पड़ा था। शंकर ने चौथे सत्र में टीएनपीएल में पदार्पण किया। वह तिरुनेलवेली में पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर गिलीज की तरफ से टुटि पैट्रियट्स के खिलाफ खेलने के लिए उतरे।

भारत 'ए' की तरफ से खेलने और चोटों की वजह से वह टीएनपीएल के पहले तीन सत्र में नहीं खेल पाए थे। यह ऑलराउंडर आईसीसी विश्व कप में तीन मैच खेलने के बाद चोटिल हो गया था। उन्हें पांव की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था।

टीएनपीएल में उन्होंने केवल तीन रन बनाए और 3.5 ओवर में 15 रन देकर दो विकेट लिए। विजय शंकर ने अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर विकेट झटका।

He's making a habit of this, isn't he?😀



After a dream #CWC19 debut, @vijayshankar260 struck with his first ever delivery in his maiden #TNPL outing as @supergillies secured qualification for the playoffs! #NammaPasangaNammaGethu #TNPL2019 #CSGvTP pic.twitter.com/2SkgyQe0QC