विजय हजारे ट्रॉफी 2019: दिल्ली की ओर से खेलेंगे पंत, धवन और सैनी

टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी शिखर धवन, ऋषभ पंत और नवदीप सैनी आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच 24 सितंबर से 13 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। इस बीच देखना ये होगा कि पंत इसमें कितने मैच खेल पाते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाना है।

पंत और ऋद्धिमान साहा दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल हैं। साहा को वेस्टइंडीज दौरे पर भी टेस्ट टीम में चुना गया था, लेकिन दोनों टेस्ट में पंत को ही मौका मिला था और साहा बेंच पर ही बैठे थे। इसके अलावा धवन और सैनी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने खिलाड़ियों के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा, 'ऋषभ, शिखर और नवदीप को दिल्ली के लिए खेलते देखना वाकई सुखद है।' उन्होंने कहा, 'विराट और ईशांत भी दिल्ली क्रिकेट की मदद करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वे भी दिल्ली क्रिकेट की मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे।'

News alert: Rishabh Pant, Shikhar Dhawan and Navdeep Saini have confirmed their availability to play the #VijayHazareTrophy. The senior selection committee will finalize the Delhi squad shortly. @BCCI @BCCIdomestic @RishabhPant17 @SDhawan25 @RajatSharmaLive — DDCA (@delhi_cricket) September 17, 2019

@delhi_cricket president @RajatSharmaLive: "It's really heartening to see that Rishabh, Shikhar and Navdeep opted to play for Delhi at first available opportunity. Virat and Ishant also want to help Delhi cricket and I am sure they will also take the field whenever possible. 1/2 — DDCA (@delhi_cricket) September 17, 2019

@delhi_cricket president @RajatSharmaLive: "It was a promise they made to all Delhi cricket fans at the Annual Awards recently. It shows that DDCA and the players are on the same page to take Delhi cricket to greater heights and win titles" 2/2 — DDCA (@delhi_cricket) September 17, 2019

डीडीसीए ने ट्विटर पर कहा कि ये तीनों खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे। सीनियर चयन समिति अब जल्द ही दिल्ली टीम की घोषणा करेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीमः विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा।