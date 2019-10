विजय हजारे ट्रॉफी 2019: मयंक-मिथुन चमके, कर्नाटक ने जीता चौथा खिताब 

Vijay Hazare Trophy 2019: कर्नाटक ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। मेजबान टीम ने शुक्रवार को अपने घर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच बार की विजेता तमिलनाडु को बारिश से बाधित मैच में वीजेडी प्रणाली से 60 रनों से हरा दिया। कर्नाटक ने अभिमन्यु मिथुन के पांच विकेट के दम पर तमिलनाडु को 49.5 ओवरों में 252 रनों पर ढेर कर दिया। कर्नाटक ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 23 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए थे। तभी बारिश आ गई और मैच रोक दिया गया।

इसके बाद मैच नहीं हो सका और कर्नाटक वीजेडी प्रणाली से मैच जीतने में सफल रही। मैच जब रुका तब कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 52 और मयंक अग्रवाल 69 रन बनाकर खेल रहे थे। राहुल ने 72 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से अर्धशतक बनाया तो वहीं मयंक ने 55 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्कों की मदद से अर्धशतकीय पारी खेली।

. @klrahul11 brings up his 5⃣0⃣ and along with Mayank Agarwal has taken Karnataka to a very strong position. Karnataka: 146/1 in 23 overs #KARvTN #VijayHazare @Paytm pic.twitter.com/dFBdukrobx

मेजबान टीम ने एक मात्र विकेट देवदूत पडीकल (11) का खोया। उन्हें 34 के कुल स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने पवेलियन भेजा। इससे पहले कर्नाटक के तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन ने इस मैच में हैट्रिक ले इतिहास रचा। वह इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले कर्नाटक के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

मिथुन ने आखिरी ओवर में तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर लगातार तीन विकेट लिए। उन्होंने पहले शाहरूख खान (27), एम. मोहम्मद (0) और मुरुगुन अश्विन (0) को आउट कर तमिलनाडु को ऑल आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। वह इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले कर्नाटक के पहले गेंदबाज हैं।

A Hat-trick for Abhimanyu Mithun in the final over, becomes the first Karnataka bowler to take a hat-trick in #VijayHazare Trophy.

Tamil Nadu bowled out for 252 in 49.5 overs#KARvTN @paytm pic.twitter.com/A17K50jAxW