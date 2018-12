VIDEO: विराट कोहली ने DRS लेने से पहले खूब ली सलाह, फिर भी बच गए फिंच

भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही है। अब तक का खेल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 'कंगारू' खिलाड़ी एडिलेड टेस्ट की हार को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच और मार्कस हैरिस आत्मविश्वास से भरे नजर आए

पर्थ टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया तो दबाव एरोन फिंच पर था। पर्थ टेस्ट की पहली पारी में एरोन फिंच अर्धशतक जड़कर आउट हो गए हैं। एरोन फिंच ने अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस तरह 112 रनों पर भारत को पहली सफलता मिली।

पर्थ टेस्ट से पहले ही शेन वॉर्न ने की भविष्यवाणी, कहा- यह टीम जीतेगी

एरोन फिंच 105 गेंदों पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके लगाए, लेकिन इससे पहले मोहम्मद शमी की दो लगातार गेंदों पर वह बमुश्किल बचे थे।

पर्थ में टॉस हारकर विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ 'अनचाहा रिकॉर्ड'

मोहम्मद शमी की एक गेंद उनके घुटने के ऊपर लगी और दूसरी गेंद को वह खेल नहीं पाए। शमी उत्साही लग रहे थे और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी। कई खिलाड़ियों से सलाह मशविरा करने के बाद विराट ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी और फिंच बच गए।

Worth a review?



India haven't managed to pick up a wicket so far, and they've already used up one of their reviews. Will this come back to bite them later?



2nd Test LIVE on SONY SIX and SONY TEN 3 (also in HD).#ChhodnaMat #AUSvIND #SPNSports pic.twitter.com/fPmAdg37h5