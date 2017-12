VIDEO: मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने मनाया जडेजा का बर्थडे

भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। 410 रनों के टारगेट के सामने श्रीलंका ने 5 विकेट पर 299 रन बनाए। इस तरह से भारत ने तीन मैचों की सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। बता दें कि आज का दिन रवींद्र जडेजा के लिए बेहद खास था क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। बता दें कि जडेजा आज 29 साल के हो गए हैं।

मैच ड्रॉ होने के बाद जैसे ही सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से जडेजा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। जडेजा के करियर के बारे में बात करें तो 2009 में भारत के श्रीलंका दौरे पर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।

Another day and another birthday celebration in the dressing room. @imjadeja hope you loved the 🎂. pic.twitter.com/CMvDHYR9Vj