VIDEO: जब सचिन ने सड़क पर बच्चों के साथ खेला 'गली' क्रिकेट, कांबली ने कहा- तुम्हें...

क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर फिलहाल मुंबई इंडियन्स के मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। सचिन का व्यवहार और अनुशासन क्रिकेट जगत के लिए एक मिसाल है। पूरा देश जितना सचिन को प्यार करता है, उतना ही प्यार सचिन की तरफ से भी देखने को मिलता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर मुंबई की सड़कों पर गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गली क्रिकेट आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब बिना किसी उपकरण या संसाधन के सिर्फ बल्ले और गेंद से क्रिकेट खेलना। जो अमूमन देश के हर गली-नुक्कड़ पर बच्चें खेलते दिखते हैं।

सचिन तेंदुलकर रविवार को मुंबई के बांद्रा से अपनी कार में गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सड़क किनारे कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा। बच्चों को खेलता देख सचिन खुद को रोक नहीं पाए और कार रुकवाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। उन्होंने बच्चों की गेंदों पर कई शॉट्स खेले। एक ओवर बल्लेबाजी करने के बाद बच्चों ने सचिन के साथ फोटो ली और उन्हें साथ में क्रिकेट खेलने के लिए शुक्रिया भी कहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन किसी ऐसी सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं जहां मेट्रो का काम चल रहा है और यहां रखे बैरीकेड को ही विकेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहें हैं।

वीडियो देखें...

Here is complete video of @sachin_rt street cricket yesterday in #Bandra 😍 pic.twitter.com/gihlljoA1O

विनोद कांबली ने कहा...

@sachin_rt. Master Blaster good to See you enjoying like Old times 😘😘😘 pic.twitter.com/9I96AcfKfG