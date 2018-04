VIDEO:...जब एक मधुमक्खी के कारण आउट होने से बचा बैट्समैन

क्रिकेट में बल्लेबाजों को गलती करने के बाद बचके निकलने के बहुत कम मौके मिलते हैं। जोहांसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज आउट होने से बच गया। लेकिन उसे बचाने में किसी फील्डर की गलती नहीं थी बल्कि एक मधुमक्खी के कारण ऐसा हुआ।

इस तरह मधुमक्खी बनी मैच का हिस्सा

दरअसल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श क्रीज पर थे। केशव महाराज ने शानदार गेंद फेंकी, जिससे चकमा खाकर मार्श बीट हो गए और बॉल विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के पास चली गई। डी कॉक जैसे ही उन्हें स्टंपिंग करने के लिए आगे बढ़े तभी उनके हाथ पर मधुमक्खी ने जोर से काट लिया और उनसे बॉल छूट गई।

क्विंटन डी कॉक द्वारा स्टिंपिंग मिस होने के कारण शॉन मार्श को एक जीवनदान मिल गया। उन्हें ये जीवनदान डी कॉक के कारण नहीं मधुमक्खी के कारण मिला। मार्श इस वक्त 15 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद डी कॉक ने मधुमक्खी को हाथ से पकड़कर फेंक दिया। तभी फिजियो स्टाफ भी ग्राउंड पर आ गया और डी कॉक को मेडिकल सहायता दी गई।

आपको बता दें कि आस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट के तीसरे दिन आज वापसी करने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद चाय तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने चाय तक दूसरी पारी में एक विकेट पर 58 रन के साथ अपनी कुल बढ़त को 325 रन तक पहुंचा दिया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में आस्ट्रेलिया को 221 रन समेटने के बाद 267 रन की बढ़त हासिल की, लेकिन मेहमान टीम को फॉलोआन नहीं दिया।

नीचे देखें मधुमक्खी के काटने का वीडियो:

After all that has happened in the last few days, the Aussies have resorted to asking insects to help them. #RSAvAUS #qdk #beesting pic.twitter.com/qEhFMEW6tw