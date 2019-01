VIDEO: ग्लेन मैक्सवेल ने उतारी महेंद्र सिंह धौनी के 'हेलीकॉप्टर शॉट' की नकल

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा हैं। मैक्सवेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह महेंद्र सिंह धौनी के 'हेलीकॉप्टर शॉट' की नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 जनवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले ग्लेन मैक्सवैल धोनी के 'हेलीकॉप्टर शॉट' की कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के सिग्नेचर 'हेलीकॉप्टर शॉट' का अभ्यास करते देखा जा सकता है। केवल धौनी का ही नहीं मैक्सवेल रिकी पोंटिंग का पुल शॉट, एबी डिविलियर्स का लैप या रैंप शॉट और केविन पीटरसन का रिवर्स स्वीट कॉपी करने का अभ्यास कर रहे हैं।

30 वर्षीय मैक्सवेल को वह मैच याद है, जब धौनी ने 'हेलीकॉप्टर शॉट' लगाया था। फॉकनर की गेंद पर धौनी ने गेंद को सीमा पार भेजा था। मैक्सवेल का यह भी याद है कि धौनी का यह शॉट 115 मीटर दूर जाकर गिरा था। हालांकि, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैक्सवेल दूसरे खिलाड़ियों की तरह श़ॉट लगाने लिए जाने जाते हैं। वह आश्चर्यजनक रूप से दूसरे खिलाड़ियों के शॉट्स खेल लेते हैं।

'हेलीकॉप्‍टर शॉट' को दोहराने के अपने इस वीडियो में मैक्‍सवेल ने उस घटना को भी याद किया जब धौनी का कैच छोड़ना ने किस तरह भारी पड़ा था।

With MS Dhoni joining the India ODI squad in Australia, enjoy Glenn Maxwell's impression of the great man!