WTC फाइनल के लिए वेंकटेश प्रसाद ने चुना टीम इंडिया का प्लेइंग XI, सिराज, विहारी को नहीं किया शामिल

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के आगाज में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह ऐतिहासिक मैच साउथम्पटन में 18 जून (शुक्रवार) से खेला जाना है। इस मैच के लिए दोनों टीमें अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर चुकी हैं और इन 15 खिलाड़ियों में से ही प्लेइंग XI को लेकर फैसला लिया जाएगा। तमाम पूर्व क्रिकेटर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग XI को लेकर अपना प्रिडिक्शन शेयर कर रहे हैं और इस लिस्ट में अब वेंकटेश प्रसाद भी शामिल हो गए हैं। टीम इंडिया के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने ट्विटर के जरिए अपना प्लेइंग XI शेयर किया है।

वेंकटेश प्रसाद ने इस टीम में मोहम्मद सिराज, ऋद्धिमान साहा, हनुमा विहारी और उमेश यादव को प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया है। तीन तेज गेंदबाज के तौर पर वेंकटेश प्रसाद ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा को चुना है। वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरा प्लेइंग XI डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी (रोहित, शुभमन, पुजारा, विराट, रहाणे, पंत, जडेजा, अश्विन, शमी, इशांत और बुमराह), उनके पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों में गहराई है, पिच चाहे कोई भी हो। यह शानदार मैच होना चाहिए।'

My Indian playing 11 for the #WTCFinal is a no-brainier (Rohit, Shubman,Pujara, Virat, Rahane, Pant, Jadeja, Ashwin, Shami, Ishant & Bumrah ). They have the depth in both batting & bowling irrespective of the pitch. Should be a cracking game .