ये 5 खिलाड़ी जो IPL 2022 में करोड़ों रुपयों में रिटेन किए गए, लेकिन अब टीम से कर दिए गए बाहर

IPL 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले टूर्नामेंट की पुरानी 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी मुकाबले खेल रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपये हासिल करने वाले पांच खिलाड़ी ऐसे हैं,

इस खबर को सुनें