LIVE IPL 2019; KKR vs DC: ईशांत ने कोलकाता को दिया पहला झटका, जो डेनली आउट

आईपीएल 2019 का 26वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ईडन गार्डंस स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली की टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आईपीएल के 12वें संस्करण में दोनों टीमें इससे पहले एक बार भिड़ चुकी हैं। जिसमें सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 रन से हरा दिया था। इस मैच में कोलकाता की टीम उस हार का बदला लेना चाहेगी। इस मुकाबले के लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें...

KKR vs DC मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of This Match Below

08:03 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 0/1 है। ईशांत शर्मा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर केकेआर के ओपनर जो डेनली का विकेट उखाड़ दिया। रॉबिन उथप्पा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं।

07:40 PM: इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कॉलिन इंग्राम, क्रिस मौरिस, अक्षर पटेल, राहुल तेवतिया, कीमो पॉल, कगिसो रबाडा, ईशांत शर्मा।

कोलकाता नाइट राइडर्स: जो डेनली, रॉबिन उथप्पा, नितीश राणा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर/कप्तान), शुभमन गिल, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा।

