WTC Points Table: बांग्लादेश को मात देकर साउथ अफ्रीका ने मजबूत की डब्ल्यूटीसी फाइनल की दावेदारी, जानें भारत का हाल?

मेजबान टीम के खिलाफ पहला मैच 220 और दूसरा मैच 332 रनों के बड़े अंतर से हारने के बाद बांग्लादेश 9वें स्थान पर बरकरार है, मगर उनके PCT में गिरावट आई है। बांग्लादेश अभी भी इंग्लैंड से आगे है।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Mon, 11 Apr 2022 03:41 PM

