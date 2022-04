सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद IPL 2022 की प्वाइंट्स टेबल में इन 6 टीमों के बीच कड़ी टक्कर, जानिए रैंकिंग

चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटन्स और आज कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद ने प्वाइंट्स टेबल में 6 अंक हासिल कर लिए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 16 Apr 2022 12:14 AM

