अंपायर के सिर पर लगा था बल्लेबाज का शॉट, एक महीने कोमा में रहने के बाद हुई मौत

ग्रेट ब्रिटेन में गेंद लगने के एक महीने के बाद अंपायर का निधन हो गया। गेंद अंपायर के सिर पर लगी थी। हंडलटन में रहने वाले 80 साल के अंपायर जॉन विलियम्स को पेमब्रोकशायर काउंटी डिविजन-2 में पेमब्रोक और नारबर्थ के बीच 13 जुलाई को खेले गए मैच में अंपायरिंग करते हुए सिर पर गेंद लग गई थी। उन्हें कार्डिफ में एक अस्पताल में भतीर् कराया गया था जहां वे कोमा में थे।

Sad news this morning regarding umpire John Williams.



John passed away this morning with his family at his bedside. Thoughts of all of Pembrokeshire Cricket are with Hilary and the boys at this difficult and sad time