INDvsWI; 3rd T20:उमेश, बुमराह और कुलदीप को आराम, जानिए किसे मिला मौका

तेज गेंदबाज उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी-20 मैच के लिए आराम दिया गया है। पंजाब के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल को चेन्नई में होने वाले आखिरी टी-20 मैच के लिए टीम में जगह दी गई है। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा,'भारतीय टीम प्रबंधन ने उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को चेन्नई में होने वाले तीसरे टी-20 में आराम देने का फैसला किया है।' भारतीय टीम 21 नवंबर से आॅस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रिसबेन में पहला टी-20 मैच खेलेगी।



तीसरे टी-20 के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कृणाल पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, शाहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौल।

UPDATE: Umesh Yadav, Jasprit Bumrah & Kuldeep Yadav rested for 3rd Paytm #INDvWI T20I in Chennai@sidkaul22 added to India's squad



