पाक क्रिकेटर उमर अकमल का खुलासा- भारत के खिलाफ WC मैच छोड़ने के लिए मुझे पैसे ऑफर किए गए थे

2015 विश्व कप को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि 2015 वर्ल्ड कप में उन्हें दो बार पैसे ऑफर किए गए थे। अकमल के मुताबिक एक बार उन्हें दो गेंद छोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए गए और एक बार भारत के खिलाफ मैच में बाहर बैठने के लिए।

पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज उमर अकमल ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दो गेंद छोड़ने के लिए उन्हें 2 लाख अमेरिकी डॉलर ऑफर किए गए थे। वहीं भारत के खिलाफ 15 फरवरी को हुए मैच को छोड़ने के लिए भी उन्हें पैसों का ऑफर मिला था।

Umar Akmal claims he was offered $200,000 during World Cup to leave two deliveries, tells @Shoaib_Jatt that he was also offered money to skip games against India. I wonder if Akmal had ever reported these approaches, if not then this statement will get him in more troubles. pic.twitter.com/inIQLN5Np4