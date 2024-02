ICC U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी, टॉप पर एक भारतीय

ऐप पर पढ़ें

ICC U19 World Cup 2024 Most Runs and Most Wickets- ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का समापन हुआ। भारत के खिलाफ हुए खिताबी मुकाबले में कंगारुओं ने 79 रनों से जीत दर्ज कर अंडर-19 वर्ल्ड कप की चौथी ट्रॉफी अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2010 में आखिरी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट के दौरान रहा, सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम रही जिसे कोई नहीं हरा पाया। हालांकि इसके बावजूद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों और विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की सूची में उनका कोई खिलाड़ी टॉप पर नहीं है।

U19 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद पाकिस्तानियों पर क्यों भड़के इरफान पठान? खूब सुनाई खरी खोटी

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारतीय कप्तान उदय सहारन 397 रनों के साथ टॉप पर हैं। 7 मैचों में उनके बल्ले से 56.71 की शानदार औसत के साथ यह रन निकले। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और तीन अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं बात सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में कुल तीन भारतीय और दो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं।

भारत की हार के बावजूद इतिहास रच गए उदय सहारन, बने ऐसा करने वाले पहले इंडियन कैप्टन

उदय सहारन के अलावा भारतीय टीम से इस सूची में मुशीर खान और सचिन दास ने जगह बनाई है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से हैरी डिक्सन और ह्यूग वीबगेन शामिल हुए हैं।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज-

उदय सहारन- 397

मुशीर खान- 360

हैरी डिक्सन- 309

ह्यूग वीबगेन- 304

सचिन दास- 303

U19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार का टर्निंग पॉइंट! एक विकेट ने पलट दी बाजी

बात टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की करें तो इस सूची में मेजबान टीम के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका 21 विकेट के साथ टॉप पर रहे। मफाका ने टूर्नामेंट के दौरान दो बार 5 विकेट हॉल तो एक बार पारी में 6 विकेट चटकाए। भारत के खिलाफ भी सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन दमदार था। उन्होंने 10 ओवर के कोटे में 32 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए थे। मफाका को उनके लाजवाब प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। वहीं टॉप-5 विकेट टेकर गेंदबाजों की इस सूची में एकमात्र भारतीय नाम सैम्य पांडे का है जिन्होंने कुल 18 शिकर किए।

ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्रिकेट पर राज, ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं जहां इस टीम के सिर नहीं सजा ताज

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज-

क्वेना मफाका- 21 विकेट

सौम्या पांडे- 18

उबैद शाह- 18

तज़ीम अली- 14

कैलम विडलर- 14