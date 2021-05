बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले श्रीलंका के दो खिलाड़ी और कोच निकले कोरोना पॉजिटिव

बांग्लादेश के खिलाफ रविवार (23 मई) से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका के दो खिलाड़ी और कोच कोरोना चपेट में आ गए हैं। कोच चामिंडा वास, इसुरू उडाना और शिरन फर्नंडो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि, इसका असर वनडे सीरीज के मैचों पर नहीं पड़ेगा और सभी मैच कार्यक्रम के अनुसार की खेले जाएंगे। बांग्लादेश को घरेलू टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने के बाद श्रीलंका वनडे सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंची है। टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था।

BREAKING! Two players and a coach have tested positive for COVID-19 ahead of the opening Bangladesh-Sri Lanka ODI in Dhakahttps://t.co/IQCMnWEfz6#BANvSL