VIDEO: धौनी हुए LBW आउट, अंपायर के फैसले पर उठी उंगलियां

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज की निराशाजनक शुरुआत की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर भारत पहला ही मैच 34 रन से हार गया। उप कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 133 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी (51) के बीच 137 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन रनों की गति लगातार बढ़ती गई और कोई भी अन्य बल्लेबाज उसे नहीं छू पाया।

महेंद्र सिंह धौनी का धीमी गति से खेले। उन्होंने 51 रन बनाने के लिए 96 गेंदें खेलीं। उन्होंने 53.13 की स्ट्राइक से रन बनाए। भारत को जीत के लिए 289 रन बनाने थे, लेकिन भारतीय टीम 34 रन पहले ही आउट हो गई।

धौनी ने हालांकि धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन उनका विकेट विवादास्पद रहा। जेसन बेहरेनडोर्फ की गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और धौनी के बाएं पैर पर लगी। बायां पैर लेग स्टंप के सामने था। महेंद्र सिंह धौनी बैकफुट पर खेल रहे थे। वह गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन अंपायर माइकल गॉफ ने उंगली उठा दी।

टि्वटर यूजर्स ने इस फैसले की जमकर आलोचना की। उस समय भारत के पास कोई रिव्यू भी नहीं बचा था, क्योंकि अंबाती रायडू इसे पहले ही गंवा चुके थे। कमेंटेटर्स ने भी इस निर्णय को शॉकिंग कहा।

टि्वटर पर लोगों अंपायर के इस फैसले की आलोचना की।

Just awful umpiring — Jiya (@jiyaasahni) January 12, 2019

Well play MSD and Ro hit sharma.But India lossing match.

And umpire is wrong Dhoni is not out but he given out. — Sachin Dubey (@SachinD57604998) January 12, 2019

The decision of umpire on #Dhoni and the top order barring Rohit & Dhoni

People who are blaming Dhoni are also wrong, we would request you to blame your "skipper" For making a "Huge 3" — Palak n Parakh (@parakh_palak7) January 12, 2019

#AusvInd Dhoni and Sharma were splendid. Umpire's poor decision cost us the match. Dhoni did what was needed. He took it deep. No one could have supported Rohit like that. Dhoni haters stop trolling Dhoni please. — _ (@__MakeInIndia) January 12, 2019

Although many of u claiming that #dhoni consumed too many ball, bt while all team collapse at 4/3 then u have to build partnership.. and this was time when msd is accelerating himself and wrong decision from umpire,

Will be different result if that decision was correct. #AUSvIND pic.twitter.com/KTMFOAtYOU — priya_ji (@un_addict) January 12, 2019

महेंद्र सिंह धौनी के बाद दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित अपना 22वां वनडे शतक लगा कर स्टोइनिस की गेंद पर आउट हो गए।

भुवनेश्वर कुमार ने 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर पारी का स्कोर 250 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलियन पेसर झाय रिचर्डसन को 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया। उन्होंने 4 विकेट लिए। भारत 'करो या मरो' को अगला मैच 15 जनवरी को खेलना है।