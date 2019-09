KBC 11 में पूछा गया क्रिकेट से जुड़ा सवाल, फैन्स बोले- ये तो सचिन भी नहीं जानते होंगे

बिहार के जहानाबाद जिले के सनोज राज पहले प्रतियोगी हैं, जिन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 11 में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। भले ही वह 7 करोड़ रुपए के जैकपॉट सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सनोज एक करोड़ रुपए जीतकर खुश हैं। उनका कहना है कि जीत की रकम को वह अपने पिता को समर्पित करना चाहते हैं। सनोज जैकपॉट प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकें, जो था, “ऑस्ट्रेलियन दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने किस भारतीय गेंदबाज की गेंद पर एक रन बनाकर प्रथम श्रेणी का अपना 100 शतक पूरा किया था?” इस सवाल पर फैन्स ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट दिग्गजों को तो टैग किया है, साथ ही ये भी कहा कि इस सवाल का जवाब तो शायद सचिन तेंदुलकर भी नहीं जानते होंगे।

इस शो में सनोज के साथ उनके पिता और चाचा आए थे। एक करोड़ जीतने के बाद उन्होंने अपनी मां को फोन किया, जिन्होंने कहा कि यह सनोज के संघर्षों का फल है। सनोज को करोड़पति बनाने वाला सवाल था,“भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं?” जिसका उन्होंने सही जवाब दिया।

जैकपॉट सवाल पर उन्होंने कहा, “मुझे यह बहुत कठिन लगा। खेल के नियमानुसार मैं लाइफलाइन नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने 1 करोड़ रुपए के प्रश्न के लिए ही अपनी अंतिम लाइफलाइन का उपयोग किया।”

जैकपॉट प्रश्न: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने किस भारतीय गेंदबाज की बॉल पर एक रन बनाकर प्रथम श्रेणी का अपना सौंवा शतक पूरा किया था?

इस सवाल के चार ऑपशन्स थे-

बका जिलानी

सी रंगचारी

गोगुमल किशन चंद

कंवर राय सिंह

इस सवाल का सही जवाब गोगुमल किशनचंद था।

सनोज ने आगे बताया, “हमारे परिवार की स्थिति के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि हमें आगे उस स्थिति का सामना न करना पड़े।” सनोज एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। आईएएस के अभ्यार्थी सनोज फिलहाल दिल्ली में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनकी रुचि नीति-निमार्ण और क्रियान्वयन में है। वे स्वास्थ्य और पयार्वरण के संबंध में नीतियां बनाना चाहते हैं।

