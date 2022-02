IPL 2022 auction: दिल्ली कैपिटल्स के को-ऑनर ग्रांधी ने बिगाड़ी कई फ्रेंचाइजी टीमों का खेल, जमकर वायरल हो रहे Memes

दिल्ली कैपिटल्स उन टीमों में शामिल है, जिसने आईपीएल 2022 नीलामी (IPL 2022 Auction) में कुछ शानदार बोली लगाई। फ्रेंचाइजी ने दो दिवसीय आईपीएल ऑक्शन में डेविड वॉर्नर, शार्दुल ठाकुर सहित 20 खिलाड़ियों को खरीदा। इन 20 खिलाड़ियों में से उसने कुछ को कम कीमत पर ही अपने साथ जोड़ा। इसके लिए हर कोई दिल्ली कैपिटल्स की तारीफ कर रहा है। फ्रेंचाइजी ने नीलामी के दौरान न सिर्फ अपनी एक अच्छी टीम बनाई, बल्कि अपनी रणनीति से कई फ्रेंचाइजी टीमों का खेल भी बिगाड़ दिया। दिल्ली की इस रणनीति के पीछे उनके को-ऑनर किरन कुमार ग्रांधी का दिमाग काम कर रहा था। ग्रांधी की रणनीति और चालाकी को लेकर अब सोशल मीडिया कई तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं।

ग्रांधी ने अपनी रणनीति से यह भी सुनिश्चित किया कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को कम करके ना आंके। उनके इस काम के लिए ग्रांधी की सोशल मीडिया जमकर सराहना हो रही है और साथ ही उनके ऊपर मजेदार मीम्स भी बन रहे हैं। फैंस उनकी इस बात के लिए भी तारीफ कर रहे हैं कि वह शानदार ढंग से खिलाड़ियों की बोली लगाते हैं और उनका प्राइस बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके बिजनेसमैन वाले दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'दूसरों के पर्स खाली करवाना कोई इनसे सीखें।' एक अन्य यूजर ने ग्रांधी का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'आईपीएल 2022 नीलामी में मैन ऑफ द सीरीज का असली हकदार।'

The real game changer of mega auction #IPLAuction #DelhiCapitals

All players should thank this man because of him they got more 💸💵for any franchise 🤣🤣#StarSports pic.twitter.com/bs9QXhvtTc — ankit@kumar (@ankitku98643706) February 13, 2022