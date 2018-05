DDvSRH:ऋषभ पंत ने बरास रन, यूजर्स बोले- ये तो 'RishabhPanti' है!

गुरुवार को फिरोजशाह कोटला मैदान में ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी को वो रूप दिखाया जो आज तक आईपीएल में किसी ने नहीं देखा था। पंत ने हैदराबाद टीम की ताकत माने जाने वाले गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया और 63 गेंदों पर नॉटआउट 128 रन बना डाले। ऋषभ पंत की इस घातक बल्लेबाजी को देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक तो दंग थे ही, लेकिन साथ ही घर पर बैठे लोग भी हैरान थे। जैसे-जैसे ऋषभ के बल्ले से रन बरसते गए वैसे-वैसे ट्विटर पर तारीफों की बाढ़ आने लगी।

ऋषभ पंत ने आईपीएल इतिहास में अपनी सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रर्दशन दिखाते हुए एक ही पारी रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। वो आईपीएल इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं 128 रन का स्कोर टी-20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर है। ऐसे ही तमाम रिकॉर्ड्स को लेकर लोगों ने ट्विटर पर ऋषभ पंत की जमकर सराहना की और वो ट्रेंड करने लगे।

किसी ने कहा कि ऋषभ पंत की पारी ने दिल जीत लिया, तो किसी ने बोला कि पंत के लिए हैदराबाद को मैच हार जाना चाहिए। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो हैदराबाद के गेंदबाजों, खास तौर पर भुवनेश्वर कुमार की धुलाई का खूब मजाक उड़ाया। एक यूजर ने कहा, 'जिन गेंदबाजों के सामने बाकी टीमों के सार बल्लेबाज मिलकर 128 रन नहीं बना सके वहां पंत अकेले ही 128 रन ठोक दिए।'

आपको बता दें कि पंत ने आतनी आतिशी पारी में 15 चौके लगाए और 7 शानदार छक्के मारे। पंत ने भुवनेश्वर कुमार के आखिरी ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगातक 26 रन बटोरे।

नीचे पढ़िए लोगों के रोचक कमैंट्स:

Wow, what a maiden ton by @RishabPant777 . Congrats👏👏 Those shots, incredible!😍👊 #DDvSRH #IPL #RishabhPant https://t.co/xu5uZd4N6O

So called best bowling lineup smashed by 20 year old youngster WOW!! ♥️👏#RishabhPant