INDvsSA: रवि शास्त्री सोते हुए कैमरे में हुए कैद, हो गए बुरी तरह ट्रोल

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day-3: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही फ्रीडम ट्रॉफी 2019 में टीम इंडिया 3-0 के व्हाइट वॉश के करीब पहुंच गई है। भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-0 के क्लीनस्वीप से सिर्फ दो कदम की दूरी पर है। भारत ने तीसरे दिन सोमवार का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में आठ विकेट 132 रनों पर ही चटका दिए हैं। मैच के दौरान टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद फैन्स ने उन्हें च्रोल करना शुरू कर दिया है।

रांची टेस्ट मैच के तीसरे दिन कोच रवि शास्त्री ड्रेसिंग रूम में सोते हुए स्पॉट हुए। इसके बाद यूजर्स को उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने का मौका मिल गया। यूजर्स ने सिर्फ शास्त्री की इस तस्वीर पर जमकर कमेंट किए। बल्कि कुछ यूजर्स ने तो मजेदार मीम्स भी बना डालें।

#RaviShastri #INDvSA

Ravi Shastri said recently:" If someone goofs up, I have to pull them up. Am I there only to play tabla?" pic.twitter.com/X1wnpGPGeT — crengan (@crengan) October 21, 2019

10 Crore per year for sleeping’ – Twitter trolls Ravi Shastri for taking a nap in the dressing room#RaviShastri #INDvSA #INDvsSA pic.twitter.com/1GX0xiRUYv — First India (@thefirstindia) October 21, 2019

This happens when you try to sneak in & watch Bombay Velvet on your mobile, while the Test Match is on! #RaviShastri #shastri #INDvsSA #INDvSA #sleepingbeauty pic.twitter.com/q2NIptj4ET — Rajiv Pal Satirism (@coolrajivpal) October 21, 2019

RT If You Think This Is The Best Job To Earn 10 Crore In A Year 🤣 #INDvsSA pic.twitter.com/utBnBQa6IY — Le Sir Jadeja Fan (@SirrrJadeja) October 21, 2019

Shubman Gill Be Like.. :-

10 Cror/Year For sleeping..🙄 😂

What A Lucky Guy He is..👇#INDvsSA #RaviShastri pic.twitter.com/fpxfK5a2gk — Vasu Jain (@vasu_1001) October 21, 2019

बता दें कि भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 497 रनों पर घोषित की थी। इसके बाद तीसरे ही दिन दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 162 रनों पर ढेर कर उसे फॉलोऑन दिया। दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति बदल नहीं सकी और टीम लगातार विकेट खोती रही। वह अभी भी भारत से 203 रन पीछे है, जबकि भारत को जीत के लिए सिर्फ दो विकेट की दरकार है।