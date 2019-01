केदार जाधव ने शेयर की ये तस्वीर, फैन्स बोले- हार्दिक-राहुल के जख्मों पर नमक!

टीम इंडिया के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में महिलाओं पर की अपनी टिप्पणी के कारण मुश्किल में फंस चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे से भारत वापस बुला लिया गया है। इस मामले की जांच होने तक हार्दिक-राहुल को निलंबित किया गया है।

हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जगह न्यूजीलैंड दौरे पर विजय शंकर और शुभमन गिल को शामिल किया गया है। वहीं, भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच हार चुका है। टीम इंडिया के खिलाड़ी अब दूसरे वनडे मैच के लिए एडिलेड पहुंच गए हैं।

एडिलेड पहुंचे कई खिलाड़ियों ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इससे पहले रोहित शर्मा और केदार जाधव के डांस के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। अब केदार जाधव ने शिखर धवन और महेंद्र सिंह धौनी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। केदार जाधव की इस तस्वीर पर फैन्स ने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का मजाक बनाना शुरू कर दिया है।

भज्जी बोले- बेटी और बीवी को लेकर हार्दिक-राहुल के साथ कभी सफर ना करूं

दरअसल, केदार जाधव ने धवन और धौनी के साथ चाय पीते हुए तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जाधव ने लिखा है- ''चाय का एक कप सब कुछ अच्छा कर सकता है!''

केदार की इस तस्वीर पर फैन्स ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को ट्रोल कर दिया है।

केदार जाधव की इस तस्वीर पर यूजर्स का कहना है कि यह हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के जख्मों पर नमक है। दरअसल, 'कॉफी विद करण' में महिलाओं पर टिप्पणी करने के बाद हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना हुई। इस मामले में हार्दिक के साथ-साथ राहुल को भी सस्पेंड कर दिया गया है और दोनों खिलाड़ियों पर जांच की जा रही है।

बता दें कि भारतीय क्रिकेटरों ने टीवी शो 'कॉफी विद करण' पर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई पूरी होने तक दोनों को निलंबित कर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी वापिस बुला लिया गया है। बीसीसीआई ने कहा है कि इस मसले पर जांच की जाएगी और इसके बाद ही इन दोनों के क्रिकेट खेलने पर फैसला लिया जाएगा। तब तक यह दोनों खिलाड़ी खेल के सभी प्रारुपों से दूर रहेंगे।

बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कह, “सीओए ने बीसीसीआई के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि वह हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को एक टीवी शो पर दिए गए उनके बयान को लेकर उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करती है। यह दोनों अब भारत लौटेंगे और इनके खिलाफ अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई बीसीसीआई के संविधान के नियम 41 के तहत की जाएगी।”

इस मुद्दे पर भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले ही अपनी राय रख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि टीम प्रबंधन इन दोनों पर फैसले का इंतजार कर रहा है। कप्तान विराट कोहली ने साथ ही पांड्या-राहुल के बयान से अपना पलड़ा झाड़ा है और कहा है कि ड्रेसिंग रूम की राय इन दोनों से अलग है।

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे मैच से पहले कहा था, “हम भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्मेदार क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में इस प्रकार के विचारों का समर्थन नहीं करते। दोनों खिलाड़ियों को महसूस हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलत की।”