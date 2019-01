मोहम्मद सिराज ने लुटाए खूब रन, यूजर्स ने BCCI और कोहली पर निकाला गुस्सा

शॉन मार्श (131) के शानदार शतक से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में मंगलवार (15 जनवरी) को नौ विकेट पर 298 रन का मजबूत स्कोर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मार्श ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 298 तक पहुंचा दिया। मार्श ने 123 गेंदों पर 131 रन की पारी में 11 चौके और तीन छक्के लगाए। मार्श का 62 वनडे में यह सातवां शतक था। मेजबान टीम ने आखिरी ओवरों में जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए वरना टीम का स्कोर 300 रन से ज्यादा हो सकता था। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम 10 ओवरों में 93 रन बटोरकर भारत के सामने मजबूत चुनौती पेश कर दी।

भारतीय टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद के स्थान पर कप्तान विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को पदार्पण करने का मौका दिया है। खलील अहमद सिडनी में एकदम साधारण गेंदबाज दिखाई दे रहे थे। गेंदबाजी में पहले बदलाव के बाद सिराज गेंदबाजी करने आए।

ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने इस कमजोर कड़ी मोहम्मद सिराज पर खूब रन बटोरे। वह हर ओवर में एक-दो लूज गेंदें फेंक रहे थे। इससे बल्लेबाजों पर बना दबाव कम होता रहा। 24 वर्षीय सिराज ने 10 ओवरों में ही 76 रन खर्च कर दिए। उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी।

भारत के मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज उम्मीद के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर पाए। उनके चयन पर यूजर्स ने बीसीसीआई और कप्तान विराट कोहली दोनों पर अपना गुस्सा निकाला।

Team India selection@klrahul11: repeatedly failed. Was selected repeatedly @hardikpandya7: another flopstar, was selected repeatedly.

Mohammed Siraj: 3 t20s, failed in all 3 occasions. Economy was more than 9. Still got the cap for ODIs...

This is team India @imVkohli — Shekhar Saurabh (@ImShekhar91) January 15, 2019

Why are everyone so surprised by Siraj's bowling ? He's from RCB after all. — Ro 🔯 (@TheShastriWay) January 15, 2019

@imVkohli virat if we lose the series then I will only blame you for this , how can you play a club bowler like siraj in all important match...pathetic captaincy especially when Kedar and chahal r there...@CricketNDTV @Cricketracker @BCCI @cricketaakash @sanjaymanjrekar — Sunny Bhardwaj (@Sunny7800) January 15, 2019

Mediocre bowling by Siraj. How about Nagarkoti/Mavi/Roosh/? Why not U19 bowlers given a chance before WC? — Viral Vyas (@vir1502) January 15, 2019

Indian sir bowler list

Sir vinay Kumar

Sir Ashok Dinda

Sir Stuart Binny

Sir Mohammed Siraj (new added)

Sir jaydhav Unadakat#INDvAUS — Çãptaiñ Màdridstà (@Bastho_Anik) January 15, 2019

#Siraj is not even able to bowl properly on a particular line outside off... forget about taking wickets this is very poor bowling.



India really need a pacer who can control middle overs in ODI — Alok (@dch4alok) January 15, 2019

Md. Siraj is a 3rd class bowler. I fail to understand how come he is in the team. Chahal not in the team, That's a mistake. pic.twitter.com/keXHUO0OSF — amish (@teo_lolstoy) January 15, 2019

बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त ले ली। उसने सिडनी में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 34 रनों से मात दी थी।