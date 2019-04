IPL 2019, CSKvsRR: धौनी की धमाकेदार पारी, दिग्गजों ने ऐसे किया सलाम 

चेपॉक की मुश्किल पिच पर राजस्थान रॉयल्स की सधी गेंदबाजी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) ने 46 गेंद में नाबाद 75 रन की बेहतरीन पारी खेली। धौनी की इस पारी की बदौलत आईपीएल मैच (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को आठ रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। महेंद्र सिंह धौनी ने एक बार फिर से 'संकटमोचक' की भूमिका निभाते हुए टीम को पांच विकेट पर 175 रन तक पहुंचाया। जवाब में रॉयल्स की टीम आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी और यह उनकी लगातार तीसरी हार थी।

पिछले मैच में यहां टर्निंग पिच थी, लेकिन इस मैच में यह बल्लेबाजों के लिए अलग तरह की चुनौती साबित हुई। इस पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिली और बेन स्ट्रोक्स खेलना आसान नहीं था।

महेंद्र सिंह धौनी ने जयदेव उनादकट के आखिरी ओवर में 28 रन लिए, जो आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे महंगा ओवर था। चेन्नई ने आखिरी तीन ओवर में 60 रन बनाए। धौनी ने अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के जड़े और ये सभी छक्के उनादकट के आखिरी ओवर में पड़े। इससे पहले सुरेश रैना (36) और धौनी ने चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। धौनी ने वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो के साथ भी 56 रन जोड़े।

महेंद्र सिंह धौनी की शानदार पारी पर क्रिकेट जगत से कई प्रतिक्रियाएं आई। क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने धौनी को उनकी इस पारी के लिए अपने-अपने अंदाज में सलाम किया।

In the sweltering heat 🔥 of Chennai, Captain Cool and his team kept a cool head and were rewarded for it 😇 #CSKvRR #VIVOIPL pic.twitter.com/1nQwUuroKm — IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2019

Makes the game out of nowhere this bahubali #Dhoni #CSKvsRR — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 31, 2019

Not Whistle Podu, but that was Whistle Todu and Whistle Fodu from Dhoni.

Very very good to see#CSKvRR — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 31, 2019

This is why everyone backs @msdhoni so much, he knows how to save his team.First, settle in slowly and then destroy the opposition in the final overs. Superb batting! #CSKvRR @ChennaiIPL — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) March 31, 2019

Good game, and when it is a pressure situation, CSK invariably find a way to win. Terrific last over from DJ Bravo. #CSKvRR — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 31, 2019

What was looking like being an average total is now an absolutely challenging one - One Man made the Difference - MS Dhoni. Remember, he came in when @ChennaiIPL were in a trouble at 27/3 . This is experience for you #CSKvRR — Hemang Badani (@hemangkbadani) March 31, 2019

In my profession, in live television, I have learnt that there is always more time than you think there is. MS Dhoni shows that everyday on a cricket field. The power of a calm mind! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 31, 2019

What a knock to witness. #MSD, you beauty 😍#CSKvRR — Rajal Arora (@RajalArora) March 31, 2019

फैन्स ने भी टि्वटर पर जमकर महेंद्र सिंह धौनी की तारीफ की।

Seen enough from @craig_arch today with both Bat,Ball & in the Field to tell me he definitely makes England a better ODI team & that’s hard to do ... plus he will be in the frame for the #Ashes as well ... !! #IPL2019 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 31, 2019

You can be Virat Kohli, you can be Rohit Sharma, you can ABDe, you can b anyone on this planet but you need to be Mahendra Singh Dhoni to score on these kinda tracks when your team is at 22/3



75 not out ❤️

Love u mahi! MSD forever🤘 pic.twitter.com/0jMSCzFo6W — Bala Jith (@balAjithMsd) March 31, 2019

Dhoni replies when commentator says CSK is in deep trouble and they do not have chance to comeback in the game #CSKvRR #IPL2019 #VIVOIPL #Dhoni #MSD pic.twitter.com/UXskmAx4et — mukul kandpal (@mukul_kandpal) April 1, 2019

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी जोफ्रा आर्चर, धवल कुलकर्णी और बेन स्टोक्स ने अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने पावरप्ले में सिर्फ 29 रन देकर चेन्नई के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को आउट किया। इसके बाद धोनी और रैना क्रीज पर आए। दोनों ने इक्के-दुक्के रन लेकर रनगति को आगे बढ़ाए रखा। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर सिर्फ 55 रन था और सात ही चौके लगे थे। इसके बाद सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धौनी ने हाथ खोले और टीम को संकट से निकाला।

