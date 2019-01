INDvsAUS: स्टंप से टकराए रोहित शर्मा, फैन को याद आए स्मिथ-इंजमाम

भारत के ओपनर रोहित शर्मा ने पहले वनडे में 129 गेंदों पर शानदार 133 रन बनाए। जब तक वह मैदान पर रहे, तब तक भारत की जीत की उम्मीद कायम थी। लेकिन अंतिम समय तक वह काफी थके हुए लग रहे थे। मैच के दौरान ही एक वाकया ऐसा हुआ जब रोहित शर्मा स्टंप्स पर गिर पड़े। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया गया।

दरअसल, मैच के बीच में ये हुआ कि रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान बॉल को कट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका पांव फिसला गया और वे सीधे स्‍टंप्‍स पर गिर पड़े। इसने टि्वटर यूजर्स को हंसने का मौका दे दिया।

रोहित शर्मा के इस तरह स्टंप्स पर गिरने से फैन्स को स्टीव स्मिथ और इंजमाम उल हक की याद आ गई।

And you thought Steve Smith's batting technique was unusual pic.twitter.com/DwecafPMoh