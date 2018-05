Twitter Reactions: चेन्नई ने तीसरी बार जीता खिताब, फैंस ने कहा- जंगल में पुराने शेर लौट आए हैं

आईपीएल 2018 के धामाकेदार फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट रौंद दिया। इसी के साथ चेन्नई ने IPL इतिहास में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। दो साल बाद इस टूर्नामेंट में जीत के साथ वापसी करने वाली चेन्नई के लिए फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया।

चेन्नई सुपर किंग्स के IPL2018 चैंपियन बनने के साथ ही ट्विटर पर लोगों की बधाइयों की बाढ़ लग गई। किसी ने शेन वॉटसन के बेमिसाल शतक की तारीप की तो कुछ लोगों ने धौनी की कप्तानी को फिर से सलाम किया। आइए देखते हैं चेन्नई की लाजवाब जीत पर सोशल मीडिया ने कैसे टीम की तारीफ की:

@ChennaiIPL #Whistlepodu #Final #IPL2018 @msdhoni #Yellove hello Chennai Super Kings and Mahendra Singh Dhoni and all the teammates of Chennai Super Kings I wish you very very good day Do the party whole night I do not have the words to say I am truly emotional CSK CSK CSK CSK pic.twitter.com/xuFasNpVpg