पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने IPL को लेकर कही ऐसी बात, हो गए ट्रोल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 11 सालों में यह बात साबित हो चुकी है कि दुनिया की कोई भी और लीग इसके करीब नहीं पहुंच सकी है। इस लीग में जितना पैसा और शोहरत शामिल है, वह शायद किसी अन्य लीग में नहीं है। पैसे के साथ-साथ इस लीग में ग्लैमर, सितारे और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर भी मौजूद हैं। यही वजह है कि यह विश्व की सबसे सफल क्रिकेट लीग बन चुकी है।

आईपीएल 2019 इस लीग का 12 संस्करण है। यह भी अपनी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। अभी इस लीग को शुरु हुए केवल 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन लाखों फैन्स इससे जुड़ चुके हैं। पहले मैच में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को 70 रन पर आउट करके इस सीजन की शुरुआत की थी। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 231 रन बनाए। एक मैच सुपर ओवर तक पहुंचा। कोई हैट्रिक ले रहा है तो कोई जबरदस्त चौकों-छक्कों की बरसात कर रहा है। रसेल ने बल्ले से और अलजारी जोसेफ ने पहले ही मैच में छह विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। यानी इस लीग में फैन्स को अब तक सब कुछ मिला है। निस्संदेह इस लीग की सबसे बड़ी फैन फालोइंग है।

लगभग हर देश का खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज रमीज राजा शायद इस श्रेणी में नहीं आते जो इस लीग में क्रिकेट देखना चाहते हैं। क्रिकेट से कमेंटेटर बने रमीज राजा ने हाल ही में आईपीएल को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया। इस ट्वीट की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

रमीज राजा ने ट्वीट किया- आईपीएल टी-20 में जब मैं कोचेस को टीम के साथ बॉस की तरह व्यवहार करते देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोच खासतौर पर कप्तानों को भी निर्देश देते हैं।

आईपीएल फैन्स को राजा का कमेंट कभी अच्छा नहीं लगा और तुरंत ही उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

