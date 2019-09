केएल राहुल को ओवररेटिड बैट्समैन मानते हैं रोहित शर्मा? अब ट्रोल हो रहे 'हिटमैन'

India vs West Indies: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कोलकाता के ईडंस गार्डन्स वेस्टइंडीज के खिलाफ 2013 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने पहली पारी में ही 177 रन बनाए थे। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा शतक लगाया। यह सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट था, लेकिन इसके बाद से रोहित शर्मा के लिए टेस्ट क्रिकेट की राह आसान नहीं रही। वह लगातार टेस्ट टीम से अंदर-बाहर होते रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें दो टेस्ट मैचों की सीरीज में शामिल तो किया गया, लेकिन प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया। रोहित की जगह केएल राहुल को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई। हालांकि, केएल राहुल परफॉर्म करने में नाकाम रहे। एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर केएल राहुल को ओवररेटिड बैट्समैन कहा गया, जिसे रोहित शर्मा ने लाइक किया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों मे रोहित शर्मा को शामिल नहीं किए जाने पर फैन्स ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। रोहित शर्मा के फैन्स ने विराट कोहली को केएल राहुल को लगातार सपोर्ट करने के लिए ट्रोल भी किया। रोहित के समर्थक इस बात से भी नाराज थे कि विराट कोहली लगातार केएल राहुल का समर्थन करते हैं। खासकर पिछले दो सालोंसे। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनका पलड़ा राहुल की तरफ झुका रहा।

राहुल ने पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। सबीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वह केवल 13 रन बना सके। उन्हें जेसन होल्डर ने आउट किया। सोशल मीडिया पर राहुल को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की काफी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर रोहित और राहुल के बीच टेस्ट क्रिकेट में तुलनात्मक आंकड़े दिखाई जा रहे हैं। दिलचस्प बात है कि रोहित ने भी इनमें से एक पोस्ट को लाइक किया है। एक पोस्ट में राहुल को व्यंग्यात्मक लहजे में 'सर डॉन ब्रेडमैन' कहा गया है। रोहित शर्मा ने इस पोस्ट को लाइक किया।

रोहित शर्मा के इस पोस्ट को लाइक करने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है।

First liked post against anushka , now liked post against kl rahul . Why would u do tat man. 🤦🤦. Instead score lots of runs in domestic and earn ur place in test team . — Cricfam (@cricfam) August 31, 2019

Even if Rahul is dropped from the team there's Prithivi Shaw, Easwaran & Panchal in line.



Instead liking some random posts play Ranji trophy @ImRo45 bro, thank me later. — Karthi (@The_Hitwicket) August 31, 2019

Once it can be mistake but doing the shite again loool

Leave it bhai and stop dreaming about test cricket.

This just might turn it into belief that he blocked Virat fanpages on insta too. — Sahil (@Imsahil_11) August 31, 2019

Okay this is unprofessional no doubt from Rohit's side but doesn't this also highlight different kind of treatment meted out to different players?

KL Rahul averages just 22.8 runs as a test opener since the start of 2018 but still somehow manages to hold on his place every time. pic.twitter.com/Az16DDcEZo — . (@_cleanbowled) August 31, 2019

Likes trolls on VK's wife, likes trolls on KL rahul, likes trolls on csk LMAO.. yet his fandom accuse other guys of insecurities. Imagine being a cricketer n stooping this low. — Spidey (@MrStarksPeter) August 31, 2019

Once about Anushka and now about KL, this is guy is most insecure crcktr ever, one can't be this much insecure about someone who is in same profession as him, really shame on you rohit, u have lost all respect i used to have on u, now we know who is the reason for so called rifts pic.twitter.com/PdKLfCIdeK — Bumrah FC (@i_StanKohli18) August 31, 2019

What i think but what

Actually i do actually@ImRo45 pic.twitter.com/QPBYvtKzat — Bumrah FC (@i_StanKohli18) August 31, 2019

बता दें कि घरेलू पिचों पर रोहित शर्मा का औसत 85.44 है। तीन शतकों के साथ उन्होंने 769 रन बनाए हैं, लेकिन विदेशी पिचों पर उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 18 टेस्ट में 26.72 की औसत से 816 रन बनाए। 32 वर्षीय रोहित ने अपना आखिरी टेस्ट पिछले साल दिसंबर में एमसीजी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। विश्व कप 2019 में उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा था। वह प्रमुख रन बनाने वाले थे। उन्होंने 5 शतक लगाए थे।