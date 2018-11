NZvsPAK: ट्रेंट बोल्ट की हैट्रिक, 47 रनों से पहला वनडे हारा पाकिस्तान, देखें वीडियो

न्यूजीलैंड ने अबू धाबी में खेले गए पहले वनडे में पाकिस्तान को 47 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉस टेलर और टॉम लाथम के अर्धशतकों की बदौलत 266/9 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 219 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच और कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने हैट्रिक लेकर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया।

हैट्रिक लेने वाले तीसरे कीवी खिलाड़ी

वनडे में ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड की तरफ से हैट्रिक लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं। उनके अलावा डैनी मॉरिसन भारत के खिलाफ और शेन बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक विकेट ले चुके हैं।

This hat-trick by @trent_boult reminds me of @IrfanPathan hat-trick. Such a beautiful use of swing. Mind blown again! pic.twitter.com/PueO9YSnxb