PAK vs NZ; 1st Test: ट्रेंट बोल्ट ने चार विकेट झटक मैच में कराई न्यूजीलैंड की वापसी

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के चार विकेट की मदद से न्यूजीलैंड ने अबु धाबी में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी 227 रन पर समेट दिया। बोल्ट ने 54 रन देकर चार खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एजाज पटेल (64 रन पर दो विकेट) और कोलिन डि ग्रैंडहोम (30 रन पर दो विकेट) ने उनका अच्छा साथ दिया। पहली पारी में 153 बनाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने गेंदबाजों के मिश्रित प्रदर्शन से पाकिस्तान को बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया।



