ईशान किशन का Ind vs SA T20 सीरीज में 'दोहरा शतक', ये हैं सीरीज के टॉप 5 रन स्कोरर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में ईशान किशन का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने दो अर्धशतकों के साथ 200 से ज्यादा रन बनाए। ईशान किशन के अलावा कोई भी बल्लेबाज इस सीरीज में 150 के पार भी नहीं जा पाया। ईशान किशन ने पांच पारियों में 206 रन बनाए। ईशान किशन के अलावा किसी ने एक से ज्यादा अर्धशतक नहीं जड़ा।

इस पांच मैचों की टी20 सीरीज में चार ही मैच पूरे हो सके, जबकि पांचवां मैच 3.3 ओवर के बाद बारिश की वजह से कैंसिल करना पड़ा। हालांकि, इस सीरीज की पांचों पारियों में ईशान किशन को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उन्होंने 5 पारियों में 41 से ज्यादा के औसत और 150 से ज्यादा के स्ट्राइकरेट से 206 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 11 छक्के शामिल थे।

उनके बाद दूसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन का नाम है, जिन्होंने 3 पारियों में 118 रन बनाए और हार्दिक पांड्या चार पारियों में 117 रन बनाने में सफल रहे। चौथे नंबर पर रासी वैन डर डुसेन का नाम दर्ज था, जिन्होंने 97 रन बनाए और 96 रनों के साथ डेविड मिलर पांचवें नंबर पर थे। उनके अलावा इतने ही रन भारत के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने बनाए। पांड्या ने बिना अर्धशतक के 100 से ज्यादा रन बनाए।

206 रन - ईशान किशन

118 रन - हेनरिक क्लासेन

117 रन - हार्दिक पांड्या

97 रन - रासी वैन डर डुसेन

96-96 रन - डेविड मिलर और रुतुराज गायकवाड़