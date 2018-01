कांबली ने तेंदुलकर को लेकर दिया बड़ा बयान, 'सचिन को पता है कि मुझे...'

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले हैं। कांबली ने बताया कि उन्होंने कोच बनने का फैसला बचपन के दोस्त और टीम के साथी खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर की सलाह पर लिया है।

तेंदुलकर और कांबली दिग्गज क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के शिष्य हैं। अपनी दोस्ती के लिए मशहूर इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। कांबली ने कहा कि क्रिकेट मैदान पर वो खिलाड़ी नहीं, बल्कि कोच के रूप में वापसी कर रहे हैं, जिसका श्रेय तेंदुलकर को जाता है।

उन्होंने कहा, 'जब मैंने क्रिकेट से संन्याय लिया था, तब मैंने कमेंट्री या टीवी पर विशेषज्ञ बनने के बारे में सोचा लेकिन क्रिकेट के प्रति मेरा प्यार हमेशा बना रहा, इसलिए मैं फिर से मैदान पर आ रहा हूं।' बाएं हाथ का ये पूर्व बल्लेबाज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बांद्रा कुर्ला परिसर में एक क्रिकेट कोचिंग अकादमी के लॉन्च के मौके पर मौजूद था। इस अकादमी में वो कोचिंग सत्र आयोजित करेंगे।

Good morning to you my friends.Starting a New inning Today.Need your Blessings and strengthened me🤗🤗🤗 pic.twitter.com/HVsQoqJPAu