NZvsSL; 1st Test: टॉम लैथम के शतक से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर ली बढ़त

सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम के नाबाद शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविवार को बढ़त बनाकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली। लैथम ने नाबाद 121 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के 282 रन के जवाब में दो विकेट पर 311 रन बना चुकी है। बेसिन रिजर्व मैदान पर दूसरा दिन श्रीलंका के लिए काफी निराशाजनक रहा। न्यूजीलैंड की टीम 29 रन की बढ़त हासिल कर चुकी है, जबकि उसके आठ विकेट अभी शेष हैं। दिन का खेल खत्म होने पर रोस टेलर 50 रन बनाकर लैथम का साथ निभा रहे थे। दोनों तीसरे विकेट के लिए अब तक 90 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं।



लैथम शानदार शतक बनाकर क्रीज पर नाबाद

कप्तान केन विलिमसन (91) इससे पहले शतक से चूक गए जबकि सलामी बल्लेबाज जीत रावल (43) ने भी उपयोगी पारी खेली। लैथम ने अपने सातवें टेस्ट के दौरान अब तक 256 गेंद का सामना करते हुए 11 चौके जड़े हैं। उन्होंने 219 गेंद में शतक पूरा किया। लैथम ने कप्तान विलियमसन के साथ भी 162 रन की साझेदारी करके न्यूजीलैंड के बड़े स्कोर की नींव रखी।न्यूजीलैंड ने 84 ओवर के दौरान सिर्फ रावल और विलियमसन के विकेट गंवाए। दोनों ने अच्छी पारियां खेलने के बाद खराब शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए। पहले दिन श्रीलंका के शीर्ष क्रम को परेशान करने के बाद पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो गई है।

श्रीलंकाई गेंदबाजों को पिच से नहीं मिली मदद

मेहमान टीम के गेंदबाजों को इससे अधिक मदद नहीं मिल रही। सुरंगा लकमल को पिच से अच्छी उछाल मिल रही थी और लैथम को कुछ मौकों पर परेशान किया लेकिन मेहमान टीम लगातार दबाव बनाने में नाकाम रही। लैथम ने 123 गेंद में अर्धशतक बनाया जबकि विलियमसन ने सिर्फ 45 गेंद में अपना 29वां अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका ने सुबह के सत्र में जीत रावल (43) के रूप में एकमात्र विकेट गंवाया है जो लंच से पहले लाहिरू कुमारा की उछाल लेती से छेड़छाड़ की कोशिश में विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को कैच दे बैठे। दूसरे सत्र में श्रीलंका कोई लैथम और विलियमसन ने सफलता से महरूम रखा।

खराब शॉट खेलकर आउट हुए केन विलियमसन

लेकिन तीसरे सत्र में न्यूजीलैंड के कप्तान का धैर्य जवाब दे गया जब उन्होंने धनंजय डिसिल्वा की गेंद को स्वीप करने की कोशिश में कासुन रजीता को आसान कैच थमा दिया। उन्होंने 93 गेंद का सामना करते हुए 10 चौके मारे। इससे पहले श्रीलंका की टीम ने अपने कल के स्कोर में सात रन जोड़ने के बाद आज अपना अंतिम विकेट गंवाया। लाहिरू कुमारा ने टिम साउथी की गेंद पर कोलिन डि ग्रैंडहोम को कैच थमाया। डिकवेला 80 रन बनाकर नाबाद रहे। एंजेलो मैथ्यूज ने 83 जबकि दिमुथ करूणारत्ने ने 79 रन की पारी खेली। साउथी ने 68 रन देकर छह विकेट चटकाए। नील वैगनर ने 75 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

😮

Silence over the Basin as Kane Williamson picks out the fielder with a sweep shot and is OUT for 91 off 93.

No 20th Test century for the captain, but wow, that was an innings full of class and pure shot making. Great viewing. BCs 221-2 #NZvSL pic.twitter.com/70Ldki86lo