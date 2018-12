NZvsSL; 1st Test: टिम साउदी के पंजे में फंसकर श्रीलंका मुश्किल में

तेज गेंदबाज टिम साउदी के 5 विकेटों के दम पर मेजबान न्यूजीलैंड ने बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को श्रीलंका को संकट में डाल दिया। श्रीलंका ने पहले दिन का अंत 9 विकेट के नुकसान पर 275 रनों के साथ किया। मेहमान टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में एंजेलो मैथ्यूज (83), दिमुथ करुणारत्ने (79) और निरोशन डिकवेला (नाबाद 73) का अहम योगदान रहा। इन तीनों के अलावा अगर कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में पहुंचा सका तो वह 16 रन बनाने वाले कुशल परेरा रहे।

