टिम साउदी ने पूरे किए 250 टेस्ट विकेट, न्यूजीलैंड के चौथे सबसे सफल गेंदबाज बने

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेटों का आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के पी सारा ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में यह उप​लब्धि हासिल की। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में श्रीलंका को पारी और 65 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था। टिम साउदी ने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 4 विकेट झटके।

TIM SOUTHEE!

What a time to produce your 250th Test wicket 🙌

From wide on the crease he gets the ball to whoop back in & traps Karunaratne (21) LBW to break the BIG partnership. Sri Lanka 73-6 midway through 2nd session #SLvNZ