NZvsSL; 2nd Test: टिम साउदी के हरफनमौला खेल ने न्यूजीलैंड को संभाला

सुरंगा लकमल ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया तो टिम साउदी ने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जलवा बिखेरा। जिससे क्राइसचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका का पलड़ा समान रहा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। जिसे सुरंगा लकमल (54 रन देकर पांच विकेट) ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड को 50 ओवर में 178 रन पर समेटकर सही साबित कर दिखाया। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी ने सर्वाधिक 68 रन की पारी खेली। इसके जवाब में श्रीलंका ने भी पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपने 4 विकेट 88 रन पर गवां दिए। टिम साउदी ने अब तक 29 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। स्टंप के समय एंजेलो मैथ्यूज 27 और रोशन सिल्वा 15 रन पर खेल रहे थे। सुरंगा लकमल के अलावा लाहिरु कुमारा को 3 और दिलरुवान परेरा को 1 विकेट मिला।

टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बने टिम साउदी

न्यूजीलैंड को पता था कि टॉस गंवाने के बाद उनकी टीम को जूझना पड़ेगा। उसका शीर्ष क्रम चरमरा गया और उसने 6 विकेट सिर्फ 64 रन पर गंवा दिए। शीर्ष क्रम में केवल रॉस टेलर (27) ही कुछ योगदान दे पाए। यहां से टिम साउदी ने बीजे वाटलिंग (46) के साथ 7वें विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। साउदी ने आक्रामक रवैया अपनाया और अपनी 65 गेंदों की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। वेलिंगटन में पहला टेस्ट ड्रॉ छूटने के बाद न्यूजीलैंड को पहली बार लगातार चार श्रृंखलाएं जीतने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। साउदी ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया। उन्होंने दिमुथ करूणारत्ने (7), दिनेश चंदीमल (6) और धनुष्का गुणतिलके (8) को पवेलियन भेजा। इसके साथ ही टिम साउदी (235 विकेट) रिचर्ड हैडली (431) और डेनियल विटोरी (361) के बाद न्यूजीलैंड के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं।

