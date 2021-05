गाबा टेस्ट पर बयान को लेकर इंडियन फैन्स ने किया टिम पेन को ट्रोल, ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान ने कुछ ऐसे किया रिऐक्ट

भारतीय क्रिकेट फैन्स गुरुवार से लगातार ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान टिम पेन को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पेन ने इस ट्रोलिंग का मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। दरअसल पेन ने एक इंटरव्यू में भारत के खिलाफ इस साल की शुरुआत में हुए गाबा टेस्ट को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया, जिसके बाद से उनकी काफी फजीहत हो रही है। ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी थी।

इस हार को अभी तक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लगता है पचा नहीं पाए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'भारत के खिलाफ खेलने में एक सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि यह टीम बिना मतलब की बात में ध्यान भटकाने में माहिर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाबा टेस्ट था, जिसको लेकर खबरें आ रही थी कि टीम इंडिया इस मैच के लिए ब्रिसबेन नहीं जाना चाहती है। हमारा ध्यान मैच से भटक गया था।' गाबा टेस्ट से पहले ऐसी खबरें आई थीं कि टीम इंडिया कोविड-19 के बायो बबल को लेकर ब्रिसबेन में कड़े प्रोटोकॉल के चलते नहीं खेलना चाहती है।

पेन के इस बयान के बाद से वह सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रेंट कोस्टेलोए ने ऐसी ही ट्रोलिंग के कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। इस ट्वीट पर जवाब देते हुए टिम पेन ने लिखा, 'उनका पैशन मुझे पसंद है ब्रेंट, ज्यादातर कमेंट्स के मैं लायक हूं।'

Love their passion Brent.

Most of it I deserve 😂