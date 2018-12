VIDEO: टिम पेन बोले- रोहित सिक्स मारे तो मैं मुंबई इंडियंस से खेलूंगा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। दूसरे दिन भारतीय टीम 400 का आंकड़ा पार कर चुकी है। खेल के दूसरे दिन जब क्रीज पर रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन उनकी स्लेजिंग करते हुए दिखाई दिए। स्टम्प में लगे माइक में टिम पेन की आवाज कैद हुई है, जिसमें वह रोहित शर्मा को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं।

खेल के दौरान विकेटकीपर टिम पेन एरोन फिंच से बात करते हुए सुनाई दिए, जो शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। नाथन लॉयन इस दौरान बॉलिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे और अजिंक्य रहाणे नॉन स्टाइकिंग एंड पर थे।

इस दौरान स्टम्प के माइक में पेन की आवाज यह कहते हुए कैद हुई- 'राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस में मुझे असमंजस की स्थिति है। अगर रोहित यहां सिक्स मार देते हैं तो मैं मुंबई की तरफ से खेलने लग जाऊंगा।'

टिम पेन इस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीमों की बात कर रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहाणे हैं तो वहीं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। पेन कुछ ओवर तक रोहित के लिए विकेटों के पीछे से टिप्पणियां करते रहे और हर बार मुंबई इंडियन्स के कप्तान ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। पेन ने राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी में बेन स्टोक्स और जोस बटलर का जिक्र करते हुए कहा, ''रॉयल्स में इंग्लैंड के कुछ ज्यादा खिलाड़ी हैं।

वह इसके बाद भी नहीं रूके। उन्होंने कहा, ''तुम लगभग हर टीम की तरफ से खेल चुके हो न। फिंच ने जवाब दिया ''बेंगलुरु को छोड़कर। पेन ने सवालिया अंदाज में पूछा ''बेंगलुरु को छोड़कर?

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन रोहित शर्मा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह कोई गलती करें और आउट हो जाए, लेकिन पेन का यह प्लान कामयाब नहीं हो पाया।

"If Rohit hits a six here I'm changing to Mumbai" #AUSvIND pic.twitter.com/JFdHsAl84b

इसके बाद टी ब्रेक पर जाने से पहले टिम एक बार फिर से एरोन फिंच से कह रहे थे कि ब्रेक के बाद फिंच को बॉलिंग करनी है?

Time for Finchy to have a bowl after the tea break? #AUSvIND pic.twitter.com/5JS2fomYUJ