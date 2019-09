Ashes 2019: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को नाथन लॉयन से है कुछ ऐसी उम्मीद

Ashes 2019, England vs Austalia 4th Test at Old Trafford, Manchester: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन को इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में अपने स्टार ऑफ स्पिनर नाथन लॉयन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पेन ने मैच से पहले मंगलवार को कहा, “नाथन एक बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई मौकों पर अच्छा किया है और उनका रिकॉर्ड खुद ही बोलता है। अगर हम बोर्ड पर पयार्प्त रन लगा देते हैं तो वह हमारे लिए मैच जिता सकते हैं।”

कप्तान टिम पेन ने साथ ही कहा कि उन्होंने पिछले मैच में जो गलतियां की थी, इस मैच में वह इसे नहीं दोहराएंगे। उन्होंने कहा, “हमने पिछले टेस्ट मैच से महत्वपूर्ण सबक सीखा है। हम हमेशा सीखते हैं। अब हमारे पास यह देखने का अच्छा मौका है कि हमने पिछले मैच में कहां गलती की थी।”

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार (4 सितंबर) से शुरू हो रहे चौथे एशेज टेस्ट के लिये स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में वापसी हुई है, जबकि जेम्स पेटिंसन को बाहर कर दिया गया है। स्मिथ चौथे नंबर पर उतरेंगे और तीसरे नंबर पर उस्मान ख्वाजा की जगह मार्नस लाबुशेन को बरकरार रखा जाएगा।

दूसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर की गेंद गर्दन पर लगने के कारण स्टीव स्मिथ तीसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 1-1 से बराबरी पर हैं।

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इस तरह हैं:

टिम पेन (कप्तान), डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मैट वेड, पैट कमिंस, पीटर सिडल, मिशेल स्टार्क, नाथन लॉयन, जोश हेजलवुड।