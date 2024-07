मुझे भेड़ियों के झुंड में फेंको और मैं... रोहित शर्मा का छह साल पुराना ट्वीट वायरल

ऐप पर पढ़ें

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने आखिरकार आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पिछली आईसीसी ट्रॉफी 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल तक तो पहुंच रही थी, लेकिन खिताब नहीं जीत पा रही थी। 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया था। रोहित शर्मा के लिए चीजें आसान नहीं थीं। विराट कोहली ने टी20 टीम की कप्तानी खुद छोड़ी थी, लेकिन वनडे कप्तानी से उन्हें हटाया गया और फिर टेस्ट कप्तानी भी उन्होंने छोड़ दी। रोहित टीम में आए उन्होंने अपने अंदाज में टीम को मैनेज करना शुरू किया और 11 सालों का आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म किया। रोहित का एक छह साल पुराना ट्वीट अचानक से वायरल हो गया है।

रोहित शर्मा ने 2018 में ट्विटर पर ASKRO सेशन किया था, जिसमें उनसे एक शख्स ने पूछा था एक कोट जो आपको डिस्क्राइब करता हो। इस पर रोहित ने जवाब में लिखा था, 'मुझे भेड़ियों के झुंड के सामने फेंक दो, मैं उनकी अगुवाई करते हुए वापस लौटूंगा।' (Throw me to the wolves and I come back leading the pack)

यह कोट सुजैन कोलिन्स का है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को धोखे से या फिर जानबूझकर मुश्किल हालात में डाल दिया जाए और वो वहां से भी जीतकर लौटे। रोहित शर्मा ने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट फैन्स को यह खुशी दी है, इसे सालों तक याद रखा जाएगा। खुद रोहित शर्मा भी जिस तरह से खिताब जीतने के बाद रोए, दिखाता है कि यह उनके दिल के कितना ज्यादा करीब था।