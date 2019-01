SLvsNZ; 3rd ODI : एक मैच में 13 छक्के जड़ थिसारा परेरा ने तोड़ा सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड

हरफनमौला थिसारा परेरा (140 रन) के वनडे करियर की पहली शतकीय पारी भी श्रीलंका को हार से नहीं बचा सकी। न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को 21 रन से शिकस्त देकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। जीत के लिए 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने 128 रन तक अपने चोटी के सात विकेट गंवा दिए थे लेकिन परेरा ने 74 गेंद में 140 रन की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। थिसारा परेरा आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे और श्रीलंकाई टीम 46.2 ओवर में 298 रन पर सिमट गई। थिसारा परेरा ने 57 गेंद में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया जो श्रीलंका के लिए तीसरा सबसे तेज शतक है। उनसे कम गेंद में सनथ जयसूर्या ने दो बार 48 और 55 गेंद में शतक लगाया है।

