भज्जी के स्टाइल में बॉलिंग करती है ये लड़की, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया VIDEO

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह बेशक अभी टीम इंडिया में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। भज्जी कमेंटरी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में हरभजन सिंह पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जोंटी रोड्स के साथ एक बैंटर को लेकर चर्चा में रहे थे। अब एक बार हरभजन सिंह फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं और इसकी वजह है आकाश चोपड़ा का एक ट्वीट।

भारत ते पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट पर एक बच्ची का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में यह बच्ची हरभजन सिंह के एक्शन स्टाइल में गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है।

आकाश ने इस लड़की के एक्शन की तारीफ की। उन्होंने लिखा, हरभजन सिंह, लगता है अन्य बहुत से लोगों की प्रेरणा के साथ आप इसकी प्रेरणा हो। आकाश चोपड़ा के इस ट्वीट पर फैन्स ने भी जमकर कमेंट किए हैं।

Hey @harbhajan_singh, looks like you’re her inspiration....like a lot of other aspiring spinners in the country ☺️👏🤗 #AakashVani pic.twitter.com/Oy6IxV4Zdb