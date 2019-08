VIDEO: इस 10 साल के बच्चे ने दिलाई शेन वॉर्न की बॉलिंग की याद

एक युवा क्रिकेटर जिसका उम्र अभी 10 साल भी नहीं हुई है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह बच्चा लॉर्ड्स में गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। इस बच्चे की गेंदबाजी देखकर फैन्स को शेन वॉर्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की याद आ गई है। होडेस्डन क्रिकेट क्लब (होडी) के टि्वटर अकाउंट से इस वीडियो को अपलोड किया गया है।

जिस क्लब ने इस बच्चे की वीडियो को शेयर किया है, उसमें युवाओं को प्रतियोगी क्रिकेट के लिए तैयार किया जाता है। इस क्लब ने लॉर्ड्स में एक प्रतिमा के सामने गेंदबाजी करते इस बच्चे की वीडियो को शेयर किया है।

इस वीडियो में यह बच्चा शेन वॉर्न के अंदाज में गेंदबाजी कर रहा है और विकेट लेने के बाद वॉर्न की तरह की सेलिब्रेट भी कर रहा है। यह युवा क्रिकेट लेग स्पिन गेंद डाल रहा है और बल्लेबाज शॉर्ट लेग पर कर रहा है।

पाक क्रिकेटर हसन अली से भारत की शामिया का निकाह आज, देखें- प्री-वेडिंग शूट की PICS

इंग्लैंड की नजर ऐसे ही किसी स्पिनर पर होगी। क्लब ने इस वीडियो को ट्वीट करता हुए लिखा है- यदि इंग्लैंड को विकेट लेनी हैं तो उन्हें फिन को टीम में शामिल करना होगा। इस वीडियो पर फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं।

@HoddyCCOfficial wish to congratulate our under 10, Finley H for taking his first wicket at Lords with a Warnie special (it won’t be his last !) pic.twitter.com/ujYUEWNxLs