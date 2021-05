भारत-इंग्लैंड के बीच तीसरे महिला टी-20 मैच की बदली तारीख, जानें इसकी वजह

भारत और इंग्लैंड के बीच चेम्सफोर्ड में क्लाउडफम काउंटी मैदान में होने वाला तीसरा महिला टी-20 मैच प्रसारण संबधित उद्देश्यों से एक दिन पहले 14 जुलाई को कर दिया गया है। ब्रिटेन दौरे से पहले भारतीय महिला टीम इस समय मुंबई में क्वारंटाइन में है। इस दौरे की शुरुआत ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच से होगी जो 16 जून से शुरू होगा। भारतीय महिला टीम का यह सात साल में पहला टेस्ट मैच होगा।

इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट किया, 'प्रसारण उद्देश्यों के कारण क्लाउडफम काउंटी मैदान पर इंग्लैंड और भारत की महिला टीमों के बीच होने वाला तीसरा वाइटैलिटी टी-20 मैच बुधवार को 14 जुलाई को खेला जाएगा।' टी-20 सीरीज नौ जुलाई से नार्थम्पटन में शुरू होगी, जिसके बाद दूसरा मैच 11 जुलाई को होव में खेला जाएगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 जून से शुरू होगी जो टेस्ट मैच के बाद आयोजित होगी।

