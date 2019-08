अरुण जेटली के नाम पर होगा स्टेडियम, लेकिन मैदान का नाम रहेगा फिरोजशाह कोटला ही रहेगा

Delhi and District Cricket Association: DDCA: Arun Jaitley: Arun Jaitley Stadium: दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने अपने पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम रखने का फैसला लिया है। हालांकि मैदान को अब भी फिरोजशाह कोटला मैदान के नाम से ही जाना जाएगा। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम रखा होगा।

डीडीसीए ने मंगलवार को ये फैसला किया। अरुण जेटली का बीते 24 अगस्त को निधन हो गया था। वो 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे। डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में आगामी 12 सितंबर को राजधानी में एक समारोह के दौरान घोषणा की जाएगी। इसी समारोह में कोटला के एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा।

A clarification from the DDCA president: The stadium has been named as Arun Jaitley Stadium. The ground will continue to be called the Feroz Shah Kotla.