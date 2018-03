इस छह शब्दों ने बचा लिया लेहमन को, वॉकी-टॉकी पर पूछा था कि...

बॉल टेम्परिंग के दोषी पाए गए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने 12 महीने और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कोच डेरेन लेहमैन पर कोई आंच न आने पर सवाल उठाए जा रहे थे।

इन सवालों का जवाब लेहमैन के सवाल से ही मिल गया है, जो उन्होंने वॉकी टॉकी पर 12 वें खिलाड़ी पीटर हैंड्सकॉम्ब से पूछा था। लेहमैन ने हैंड्सकॉम्ब से पूछा कि मैदान पर ये क्या हो रहा है (What the f*** is going on?) और उनकी इसी बात ने उन्हें आरोपों के दायरे से बाहर कर दिया।

इससे पहले तक यही माना जा रहा था कि लेहमैन ने हैंड्सकॉम्ब को बैनक्रॉफ्ट से कुछ कहने को कहा था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी जेम्स सदरलैंड ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लेहमैन ने वॉकी टॉकी पर हैंड्सकॉम्ब से कहा था कि वो पता करें कि आखिर मैदान पर क्या हो रहा है। सदरलैंड ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से भी इस बात की पुष्टि कर ली गई कि लेहमैन ने क्या कहा था। यही कारण है कोच पर कोई आरोप नहीं लगाया गया।