ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए हसन अली, प्रवीण और मुशफिकुर को किया गया नॉमिनेट

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) प्लेयर ऑफ द मंथ में मई के महीने के लिए तीन पुरुष और तीन महिला क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान के हसन अली, श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वहीं महिला क्रिकेटरों की बात करें तो स्कॉटलैंड की कैथरिन ब्रेस, आयरलैंड की गैबी लुइस और लीह पॉल को इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है।

The ICC Men's Player of the Month nominees for May are in 👀 Hasan Ali 🇵🇰 14 Test wickets at 8.92 Praveen Jayawickrama 🇱🇰 11 Test wickets at 16.18 Mushfiqur Rahim 🇧🇩 237 ODI runs at 79.00 Vote now 🗳️ https://t.co/PPTfbb1PT5 #ICCPOTM pic.twitter.com/C9IFIyI35A

हसन अली ने हाल में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी। हसन ने इस दौरान 8.92 के औसत से कुल 14 टेस्ट विकेट अपने नाम किए। वहीं श्रीलंका के प्रवीण ने बांग्लादेश के खिलाफ मई के पहले सप्ताह में खेले दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट झटके थे। प्रवीण की शानदार गेंदबाजी के दम पर ही श्रीलंका ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में 209 रनों के बड़े अंतर से हराया था। प्रवीण को उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था।

The ICC Women's Player of the Month nominees for May 👀



Kathryn Bryce 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 96 T20I runs at a strike-rate of 85.71, 5 T20I wickets at 14.60

Gaby Lewis ☘️ 116 T20I runs at a strike-rate of 116.00

Leah Paul ☘️ 9 T20I wickets at 4.44



Vote now 🗳️ https://t.co/IGcONOLEux#ICCPOTM pic.twitter.com/mhnZP0W5Ch